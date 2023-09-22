大陸央視新聞用戶端報導，中國國家主席習近平22日下午在杭州西湖國賓館，會見出席第19屆亞洲運動會開幕式的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。兩國元首共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。

習近平指出，敘利亞是最早與中共建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復中共在聯合國合法席位提案國之一。建交67年來，中敘關係禁受住國際風雲變幻考驗，兩國友誼歷久彌堅。中敘建立戰略夥伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願同敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略夥伴關係不斷向前發展。

習近平強調，中方願同敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，維護兩國和廣大開發中國家共同利益，維護國際公平正義。中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊霸凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞開展重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善同其他阿拉伯國家關係，在國際和地區事務中發揮更大作用。中方願同敘方加強共建「一帶一路」合作，加大對敘利亞優質農產品進口，一道落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。

巴夏爾說，希望今天的會見能夠促成廣泛、長期、各領域的戰略合作，架起一座新的合作之橋。衷心感謝習近平與中國政府為支持敘利亞人民所做的一切，支持敘利亞人民的正義事業，幫助敘利亞人民渡過難關。

巴夏爾表示，中國通過自身奮鬥，走出了一條成功的中國特色社會主義道路。中國在國際事務中始終站在國際公平正義一方，站在國際法和國際人道主義一方，發揮著重要建設性作用。習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的都是通過合作幫助所有人實現安全和發展，共用和平繁榮的未來，敘方高度讚賞、堅定支持，並將積極參與。敘方衷心祝賀中國取得的偉大成就，感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。敘方願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和地區事務中的溝通協調。

會見後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。雙方發表《中敘關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。