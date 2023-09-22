中國大陸的iPhone 15系列產品於22日正式開始銷售，各地果粉相當踴躍，北京、上海、深圳等地的蘋果零售店門口都大排長龍，北京三里屯門市的首名顧客更是在凌晨1時就開始排隊。現場的黃牛透露，iPhone15系列收貨加價千元人民幣(合台幣4245元）左右。

綜合陸媒報導，iPhone 15與往年一樣採用線上預定，物流快遞或者線下取貨的方式進行售賣。北京三里屯的蘋果零售店清晨已佈置好銷售首日準備工作，不但整個門店換上新設計，門口也早早拉上圍擋，以確保8點開售取貨的秩序。

報導說，正式開始銷售前1小時，三里屯店門口已經有大約20名顧客在排隊等待取貨。排在隊伍最前的男子表示，為搶佔第一個位置，凌晨1時就已經來到現場。蘋果工作人員預計，開售當天將有600多位用戶選擇來三里屯門市取貨。

同樣預料有大量取貨客流的上海和深圳的蘋果零售店也大排長龍，上海南京東路門市的首名顧客早上5時已到達。在深圳萬象城門市取新機的王先生表示，很早就關注到iPhone 15的消息，認為新機型採用鈦金屬很新穎，「今天能首批拿到新手機，感到非常幸運。」

與過去一樣，熱銷的iPhone機種開始銷售時都會有許多黃牛在現場收購，黃牛們透露，目前iPhone15系列收貨加價在1200至1500元人民幣（約合台幣5100元至6360元）不等，加價情況集中在iPhone 15 Pro系列上，其中今年最搶手的鈦金屬原色加價最高，可達1500元人民幣，藍色鈦金屬色加價相對較低，但也在千元人民幣左右。

報導指出，iPhone 15系列預售情況火爆，京東的預定數據顯示，截至9月18日，該平台的預定量已突破300萬；天貓平台亦表示在9月15日iPhone 15預售當晚，連續補貨9次，最晚的收貨日期已經變成60天內。