近期進口雞蛋事件引發食安疑慮等諸多爭議，繼農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢請辭獲准外，農委會今(22日)證實，畜牧司司長張經緯也證實去職。國民黨台北市議員李彥秀指出，張經緯否認21日曾說進口量失控與冷鏈保存不當，但卻聲稱業者都可自行進口雞蛋，農業部無法精確掌握數量。但2週前農業部新聞稿才列出與超思合約重點，中央畜產會要先呈報農業部確認數量才辦理採購，農業部又想把責任推卸給業者？

「誠實很難嗎？農業部說謊又被抓包！」李彥秀今(22日)在臉書發文提到，農業部畜牧司長張經緯21日到民眾黨立院黨團報告，民眾黨轉述張經緯表示，因業者自行進口雞蛋後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。

李彥秀表示，今天張經緯出面否認，表明絕無提到進口量失控與冷鏈保存不當，但卻聲稱雞蛋為自由進口的品項，業者都可以自行進口，因此農業部無法精確掌握業者自行下定及進口的數量，都是等到雞蛋通關後才知道有多少雞蛋進口，對後續調度或加工轉庫存產生排擠效應。

李彥秀質疑，農業部畜牧司2個禮拜前的新聞稿，才洋洋灑灑列出與超思合約的6大重點，其中第5點就表明：「雞蛋數量並非無限量採購，而是中央畜產會要先呈報農業部確認數量才辦理採購，採滾動檢討，農業部因此可以避免超量購入，保障國內蛋農權益」。農業部新聞稿明明白白，寫的就是農業部確認數量後，業者才能採購。怎麼2個禮拜後，又改口說雞蛋是自由進口品項，農業部無法精準掌握業者下訂數量？

李彥秀強調，超思只是其中一家業者，但卻進口了8800萬顆雞蛋，佔總比6成，如果合約上載明農業部有權控管業者進口數，雞蛋非無限量採購，那怎麼如今有超過5400萬顆進口蛋過期後，農業部又想把責任推卸成是業者進口過多？日前陳吉仲辭職時曾說讓蛋過期，是為避免價格崩盤，保護國內蛋農權益，但如今從合約來看，倘若農業部依照條款，落實採購管控，避免超量購入，才是真正能兼顧納稅錢和蛋農權益的做法。

李彥秀直言，農業部走了個陳吉仲，卻還是改不了說謊、推卸責任的惡習。冰凍三尺，果然非一日之寒！