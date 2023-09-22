國民黨總統參選人侯友宜結束為期8天的訪美行程，今天（22日）凌晨返台。針對侯友宜此次訪美，前立委沈富雄透露，他親耳聽到，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰講「不用煩惱，一切都安排了，絕對沒有問題」，看來金小刀是很厲害的。

沈富雄今(22日)在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜這一趟訪美，分數幾乎可拿到A。他這一趟訪美，本來很多人都很擔心，覺得這是他的弱項，不要去哪邊漏氣。不過，他親耳聽到金溥聰說，「不用煩惱，一切都安排了，絕對沒有問題」。看來金小刀是很厲害的。

沈富雄覺得，侯友宜這個團隊準備得很周延，侯友宜也表現得非常恰如其分。見到紐約市長亞當斯、南非武官的兒子查克，當然是亮點。

沈富雄指出，侯友宜是前警政署長，這個身分對他相當有利。美國所有大城市的警察局長都很吃鱉，比如預算被砍半，治安不好又要賴你，每個人都灰頭土臉。聽到台灣來了一個前警政署長，就要變總統了，就另眼相看。所以侯友宜在美國可說走路有風，勢面很好。