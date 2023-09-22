加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，而送醫人數也增至74人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。屏東縣長周春米稍早已經抵達現場並在臉書發文表示，已經成立火災應變中心全力救災，勇消殉職令人悲痛，也請同仁務必安全第一，全力搶救受困人員。

周春米稍早在臉書發文表示，消防局17:42接獲明揚國際科技公司火警，立即派出大量人車前往搶救，目前持續控制火勢與搶救受困人員中，她也趕赴前進指揮所掌握救災最新進度，目前很不幸有一位勇消在火場內殉職，令人悲痛！但是救災工作必須持續，她也請同仁務必安全第一，全力搶救受困人員！周春米也呼籲民眾不要圍觀，讓救災順利進行！據TVBS報導，周春米於晚間9時左右抵達現場，前往指揮所掌握最新進度。

據了解， 屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救。目前仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數有74人，分別有16人送屏基，26人送屏榮，13人送保建，15人送部屏，1人送高雄長庚，3人送高雄軍醫院。