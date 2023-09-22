韓國男星宋仲基與宋慧喬離婚後，沒多久就傳出有新戀情，終於在今年1月宣布再婚，對象是英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders），同時也曝光女方已懷有身孕，直到6月14日宋仲基證實愛妻順產，生了一個健康兒子。不過，凱蒂昔被起底是再婚宋仲基，還有一個10歲女兒，但宋仲基今（22日）出席活動強調她是「新手媽媽」，霸氣護愛一面讓網友都很訝異。

宋仲基以電視劇《財閥家的小兒子》再創演藝事業新巔峰，帶著高人氣回歸大銀幕，今日他出席新片《禍亂》試映會，這也是他升格人父後首次公開現身；在電影相關問題外，宋仲基也大方感謝各界的祝福，高興能有機會好好謝謝大家。

而宋仲基完全藏不住當爸的喜悅，透露3個月大的兒子正在健康地成長，還以新手爸爸的角度表示，「沒想到孩子長得這麼快」，還強調這是他們的第一個孩子，「我是新手爸爸，妻子也是新手媽媽」；其實宋仲基強調新手爸媽，被視為是替凱蒂闢謠再婚有小孩謠言。

凱蒂早在與宋仲基戀情曝光後，就遭網友起底她的身分，尤其她曾有過一段婚姻，且育有一個10歲大的女兒，最受到爭議；但宋仲基先前接受採訪時，就有嚴正表明，「除了她念的大學校名以外，其他都並非事實」，如今他特地說「新手媽媽」，足見宋仲基多在意愛妻凱蒂被亂講話。