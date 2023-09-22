刑事局聯手台北富邦銀行與中華職棒富邦悍將隊，共同合作反詐犯罪預防宣導，在今天與樂天桃猿賽前，由刑事局吉祥物「刑事Bear」、富邦悍將吉祥物「Frankie」與「Fubon Angels」場內互動應援；再由行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明宣導防詐理念後進行開球儀式，警政署長黃明昭擔任打擊手，台北富邦銀行總經理郭倍廷擔任主審，投出好球營造公私結盟齊心反詐意念。

在球場外設有反詐犯罪預防宣導攤位，同時號召反詐吉祥物大集合，邀集北市警察局吉祥物「警察大頭娃娃」與新北市警察局吉祥物「豹隊長」與民眾互動合影；並由刑事局除暴特勤隊展示精良武器裝備及各式防彈衣、頭盔、盾牌等，隊員會身著山區緝毒任務服及狙擊任務服兩種應勤裝備，與民眾合照，透過裝備解說和分享，讓民眾感受警方打擊不法的決心。

球場內同時播放刑事局、富邦悍將球員與啦啦隊成員共同拍攝最新的反詐宣導影片，演出內容為近年民眾常見「六大高發詐騙手法」防範措施，結合幽默風趣橋段以寓教於樂的方式，提升民眾識詐意識及防詐體質。

刑事局提醒，詐騙新招層出不窮，目前詐欺集團都知道銀行會攔阻詐欺，都在群組洗腦要求被害人面交，若是民眾加入的群組收到要領現金交給理專，就是已經深陷詐騙鱷魚池，民眾發現週遭親友有類似情節，務必互相提醒，如有任何疑問都可撥打24小時165反詐騙專線詢問或請求協助。