屏東加工出口區內22日晚間驚傳火警，目前確定已造成1消防員死亡。民眾黨總統參選人柯文哲今晚透過臉書表示，屏東市工廠大火，盼傷亡降到最低，「讓我們一起為傷者祈福，為不幸殉職的消防員哀悼。」

屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」因化學物質發生爆炸，目前傳出1消防員殉職、3消防員受困，以及至少7、8名員工受困，已有82人送醫，據逃出的員工描述，當時爆炸威力有如氣爆，現場玻璃噴飛，正在廠區上班的人員一陣驚慌，他逃到大門還是被割傷。