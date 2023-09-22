土耳其總統艾爾段今天抱怨聯合國總部裝飾的「LGBT色」令他不舒服。聯合國大會本週召開，位於美國紐約的總部用明亮顏色裝飾，但這是為宣傳「聯合國永續發展目標」。

土耳其媒體報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，他希望能跟聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）討論這件事。

路透社指出，在艾爾段和他所領導以伊斯蘭主義為根基的正義發展黨（AK Party）帶領下，土耳其政府已對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的自由採取更強硬立場。

聯合國使用17種顏色象徵永續發展目標（SDG）。（資料照／路透）

土耳其新聞網（Haberturk）等媒體報導，艾爾段表示：「最令我困擾的問題之一，...是進入聯合國大會（開會）時，會在階梯上和其他地方看到LGBT顏色。」

艾爾段還說：「現在世界上有多少LGBT人口？無論他們對這些階梯享有多少權利，反對LGBT的人就有同等權利。」他經常給LGBTQ族群成員貼上「偏差者」標籤，今年總統選戰期間，他在這方面的言論尤其強硬。

然而，一些駐聯合國的外交官暗示，艾爾段可能把象徵聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）的17種顏色，搞錯成象徵LGBTQ族群權利的彩虹驕傲6色。聯合國本週稍早舉行年度大會期間，包括階梯等總部的一些地點有用17色裝飾。

儘管古特瑞斯向來不吝表達對LGBTQ權利的支持，也發聲反對歧視，但聯合國總部並無裝飾宣傳LGBTQ權利的彩虹驕傲色。