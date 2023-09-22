加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，82人受傷，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。目前仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。副總統賴清德也臉書發聲，屏東縣長周春米已經在現場掌握救災進度，他也祈求受困人員盡早獲救，傷者能早日康復，並向亡者及其親屬表示哀悼。
賴清德晚間在臉書發文，「今日傍晚屏東科技產業園區發生重大火警意外，造成現場多人傷亡與受困，包含前往搶救的消防人員。屏東縣政府已於現場成立前進指揮所，縣長周春米也在現場掌握相關救災進度。「我們除了祈求受困人員盡早獲救，傷者能早日康復，並向亡者及其親屬表示哀悼。希望現場救災人員都要小心謹慎，安全第一。」
屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」因化學物質發生爆炸，目前傳出1消防員殉職，已有82人受傷送醫；仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。
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