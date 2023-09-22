屏東科技產業園區發生重大火警意外，造成消防人員與多位民眾傷亡，目前也尚有人員受困，對此，總統府發言人林聿禪今日表示，總統已於第一時間掌握訊息，並指示相關單位全力投入，務必儘速撲滅火勢，搶救受困人員。內政部長林右昌也正趕赴現場掌握救災情形。

林聿禪指出，總統得知有消防人員不幸殉職的消息後，感到相當悲痛不捨，除對殉職消防人員及其家屬表示哀悼，總統並請相關單位全力救治傷患，提供最好的醫療協助。

林聿禪表示，屏東縣府已成立「0922火災爆炸」災害應變中心，正全力搶救並啟動大量傷患救護機制，高雄市府也協助救援。此外，屏東縣衛生局正儘速彙整患者住院名單，以供家屬查詢，請有需要的民眾可至屏東縣政府官網、「i 屏東愛屏東」臉書查詢，而屏東縣環保局也已針對現場空氣緊急偵測，已確認空氣中未測得有毒物質，請民眾安心。

最後，林聿禪也提醒，請民眾切勿靠近火警周邊區域，以避免干擾救災進行及保護自身安全。