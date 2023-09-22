大陸33歲男星陳學冬被作家郭敬明相中，2013年起在電影《小時代》擔任主角後走紅，接連參演了許多郭敬明執導的作品，不過近年他沒有出現在螢光幕前，反而往樂壇發展，今（22日）他在微博曬出手術照，狀況讓網友驚呼：「大哥一夜不見怎麼白頭了？」

陳學冬今在微博更新近況：「第三次手術結束，應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了…然後醫生跟我說以後一定會得風濕的……好嘞……蟹蟹 （謝謝）」，陳學冬PO出的照片大多都是病床照，可以看到術後他插著氧氣鼻導管、身上插針，閉著眼睛的模樣看起來非常虛弱，清醒後他躺在病床上自拍，他的頭髮全部都變成白色，腳也纏上厚厚的繃帶。

現況讓網友們留言：「活著就好」、「大哥一夜不見怎麼白頭了」、「起猛了，網速已經快到看到68歲的陳學冬了」、「謝謝，能走就好，風濕就是說你以後天生潮男了」、「果然，不管以前是什麼粉，現在都是生命粉」、「哥哥會完全好的」、「天哪怎麼整的這麼嚴重好好養傷啊」、「原來這麼嚴重，千萬要好好養著，好好聽醫生的話！」、「好久不見，頭髮都白了」、「好好休息，頭髮都白了」。

大陸男星陳學冬曬出術後照。（圖／微博）

陳學冬過去和作家兼導演郭敬明關係緊密，郭敬明是陳學冬的伯樂，首部執導電影《小時代》就啟用還是新人的陳學冬，兩人事業密不可分，後續陳學冬也參演郭敬明的《爵跡》系列電影，不過《爵跡》中的范冰冰和吳亦凡一個坐牢，一個因稅務風波被軟性封殺，與他合作過電視劇《夏至未至》的鄭爽也因稅務和代孕風波退出演藝圈，他的部分作品也因此被下架，讓網友調侃「這些年都白做了」。