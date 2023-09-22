國防部21日晚間首度提到監控大陸福建大埕灣附近地面部隊動態，國防部長邱國正對此表示，最近敵情真的是蠻異常的。退役少將栗正傑表示，大陸若以福建大埕灣作戰備集運，可以減少民間對戰備軍動作的探查；他個人比較擔心，是不是對岸有集結兵力或者作戰備集運的動作。

栗正傑22日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸這次在福建大埕灣演習。以往來講，如果共軍要武力犯台，地面部隊要過來，不太可能會選廈門或福州、廣州，來作戰備集運。因為這些地方，一般民眾很多，部隊行動很容易就會暴露，也很容易暴露企圖和方向以及兵力大小。大埕灣純粹是共軍的兩棲作戰基地， 訓練基地也就在那個地方，在那裡作戰備集運，可以減少民間的干擾以及民間對戰備軍動作的探查 。

栗正傑接著指出，這次情報很明顯是美軍提供給我們的，而且國防部長邱國正連續兩天密集發布有異常狀態。他個人比較擔心，是不是對岸有集結兵力或者作戰備集運的動作。

栗正傑點出，以往大陸海空軍擾台，對我們來講，是「溫水煮青蛙」，已經不覺得怎麼樣。前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共機越過中線擾台，大概20幾架。前兩天大概130幾架，已經多了3倍戰機到台灣來。