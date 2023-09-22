屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，但目前死者仍不確定身分，目前又傳出找到2名消防員，但尚未救出來，因此生死不明。而送醫人數也增至97人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。據了解， 屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救。目前仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數有97人，分別屏東及高雄多家醫院。

屏東消防局表示，97人就醫(依據衛生福利部緊急醫療管理系統)。死亡1人(消防人員)受傷96人(7消防、89民眾)尚有10人失聯(3消防、7民眾)。