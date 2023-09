男星高以翔2019年在大陸錄製節目時猝逝,如今過去4年,今(22日)是他的冥誕,二哥高宇橋也到他的墓園悼念,而除了親友外,粉絲也送上滿滿花海,沒有忘記他,讓高宇橋直呼「謝謝大家對弟弟的祝福,我和家人都非常感動。」

高宇橋發文寫下:「謝謝大家對弟弟的祝福,我和家人都非常感動!謝謝你們永不停止的愛,Happy birthday to my dear little bro!」並分享到高以翔墓園照片,其中到場的好友有毛加恩、簡浩等人,而近期深陷性騷官司的陳建州也現身。

粉絲看了也紛紛留言「很想他」、「永遠在心中的最愛暖男」、「有時候還是覺得很不真實」、「完美的大男孩,生日快樂」。高以翔逝世後,女友蘇湘涵(Bella)被酸民長期顏與霸凌,讓她度過長達1年半的低潮期,每天都哭到睡著,但因為也不能控制他人言論,只好調適自己心態。

★《中時新聞網》關心您,勇於求助,遠離網路霸凌!檢舉網路霸凌iWIN熱線:02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。