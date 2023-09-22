男星高以翔2019年在大陸錄製節目時猝逝，如今過去4年，今（22日）是他的冥誕，二哥高宇橋也到他的墓園悼念，而除了親友外，粉絲也送上滿滿花海，沒有忘記他，讓高宇橋直呼「謝謝大家對弟弟的祝福，我和家人都非常感動。」

高宇橋發文寫下：「謝謝大家對弟弟的祝福，我和家人都非常感動！謝謝你們永不停止的愛，Happy birthday to my dear little bro！」並分享到高以翔墓園照片，其中到場的好友有毛加恩、簡浩等人，而近期深陷性騷官司的陳建州也現身。

粉絲看了也紛紛留言「很想他」、「永遠在心中的最愛暖男」、「有時候還是覺得很不真實」、「完美的大男孩，生日快樂」。高以翔逝世後，女友蘇湘涵（Bella）被酸民長期顏與霸凌，讓她度過長達1年半的低潮期，每天都哭到睡著，但因為也不能控制他人言論，只好調適自己心態。

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