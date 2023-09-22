台北市基泰大直都更案的工地7日發生嚴重損鄰事故，建管處規畫25日將拆除下陷民宅，預估拆除工程將持續10日。民眾黨台北市議員林珍羽指出，要求房東房客自行協調賠償金比例，以台灣文化恐對房客不利。尤其其中一家受災戶人，因長輩離世因素與房東租賃關係存有爭議，長年居住沒有契約，爭訟中更得不到房東證明，竟沒有資格請領補償。建議應以客觀判斷的居住事實來認定資格，維護所有權人及租屋弱勢的權益。

林珍羽21日在臉書發文表示，基泰事件發展至今，大眾視野或許不再關注，但對受災住戶造成的苦痛卻仍在持續。市政府拿出的協調方案，每戶基本有50萬的賠償，超過部分再依實際損失價值補償？重點來了：這50萬的基本賠償額度，️沒有與災民溝通，究竟是怎麼估算出來的？

「50萬的賠償金，竟然要求房東房客自行協調比例？」林珍羽指出，先不談在台灣房東與房客關係的不對等，光房東與房客在這次事件中都各有其損失，房客雖然沒有所有權，但承租戶是實際居住災民，遭受到人為疏失造成損失，家中動產的損失與心理創傷，以及面臨重新找房子、安頓家人種種不便與壓力，請問又要如何估算？️為了回歸正常生活，受災租客只剩下妥協？必須認賠居住十幾年的家中動產損失？

林珍羽質疑，依照在台北市政府都市發展局《大直街94巷保管金專戶存款收支管理運用作業要點》裡面，規定房客要有租賃契約或房東提出的證明才可以有資格領取補償，但是其中受災戶一家人，因為長輩離世因素與房東租賃關係存有爭議，長年居住沒有契約，爭訟中更得不到房東的證明！即便全家設籍於此、其他住戶都可以為其擔保，卻依然沒有資格請領補償，這到底是怎樣冷血麻木的設計？

林珍羽直言，堅決反對這種不合理的比例協議，請蔣市府說明清楚基本賠償額度如何計算，同時應該聽取受災民眾（所有權人及租戶）意見訂定額度。同時建管處20日晚間宣布，因為安全因素，25號起就要強制拆除受損建物，完全無視至今多數居民與基泰建設根本未達成共識，許多災民的家當尚未清空搬離、相關損失也未估算完畢，「市府必須拿出鐵腕，要求基泰確保受災戶所有動產搬離無虞！」

「看到市府急著拆除，受災戶（租戶）急著詢問…那我們還沒確認的損失怎麼辦？」林珍羽強調，即便建管單位認為該建物有安全疑慮必須拆除，更應該協助住戶與基泰達成協議。租屋弱勢部分，強烈建議市府應切開房東與房客訂出各自補償，同時資格認定應以客觀判斷的居住事實來認定，以免製造受災（所有權人及實際居住災戶=房東房客）的互相敵視對立，才能維護所有權人及租屋弱勢的權益。