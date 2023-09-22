美國新生代男星安格斯克勞德（Angus Cloud）在影集《高校十八禁》中，帥氣長相加上像是本色出演的演技，讓他從速食店打工仔躍升演藝圈明日之星，在Instagram更有超過700萬粉絲。怎料，安格斯克勞德7月31日被發現逝世在家中，得年25歲；隔了近2個月驗屍結果出爐，他的死因是過量服藥，讓網友都很錯愕，也替他感到可惜。

據外媒《CNN》報導，新生代男星安格斯克勞德7月底驟逝，經過加州阿拉米達驗屍官辦公室調查，證實他死於意外過量服藥；該處發言人指出，安格斯克勞德過量服入鴉片止痛劑「芬太尼（Fentanyl）」、古柯鹼（Cocaine）、以及俗稱冰毒的「甲基安非他命」（Methamphetamine）的致命組合，短時間服用多種藥物導致急性中毒。

但安格斯克勞德死因曝光後，他的社群上不像死訊曝光時湧入粉絲留言哀悼，像是對他曾努力克服失去父親的打擊創傷表示尊重；當時外媒指出，有知情人士透露，安格斯克勞德在事發一星期前才出席父親的喪禮，情緒受到很大影響，但已無人能證實是否與他死因有關連了。

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