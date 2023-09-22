屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，7名消防員進入火場滅火時又遇爆炸，導致1消防員殉職，但因面目全非而無法確認身分，僅能從衣服中找到一張姓賴的洗衣單，而一開始誤傳的施姓消防員，施姓太太一開始就牽著小孩急忙跑到醫院，認完屍後確定並非施，但目前施仍無消息，她持續等在醫院，非常焦急。
寶建醫院指出，寶建共收治15位病患，而殉職的消防員因面目全非，無法確認身分，但有在他的衣服中找到一張洗衣單，姓氏為賴。
稍早，賴姓消防員的父親至寶建醫院認屍，他忍不住放聲痛哭，情緒還一度激動到全身癱軟，需要有人攙扶才能走路，但因死者面目全非，連賴父也無法確定死者是不是自己的兒子。
後來又有幾組家屬前往寶建醫院認屍，但仍因死者面目全非，因此難以辨認是否就是為自己親屬，目前尚在釐清死者身分中。
施姓太太一開始就牽著小孩急忙跑到醫院，認完屍後確定並非施，但目前施仍無消息，她持續等在醫院，非常焦急。
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