屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，82人受傷，火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。目前仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。總統蔡英文也在臉書親自發聲，第一時間就指示相關單位全力投入搶救受困人員、撲滅火勢，非常遺憾有消防人員於救災時殉職，我要向殉職同仁及家屬表示哀悼，也請相關單位全力救助傷患，提供最好的醫療協助，也期盼後續救災行動能夠順利進行。

蔡英文晚間在臉書發文，傍晚屏東科技產業園區發生重大火警事故，造成多人送醫急救，目前仍多人受困火場，持續救援當中。

蔡英文表示，她在第一時間指示相關單位全力投入，搶救受困人員，盡速撲滅火勢。稍早，行政院長陳建仁也致電屏東縣周春米縣長，表達中央會全力救援，高雄市陳其邁市長也就近提供支援。內政部長林右昌將南下前往屏東，提供所需的協助。大量傷患機制已經啟動，衛福部王必勝次長也將南下指揮緊急醫療系統，妥善處理燒燙傷患者。

對於1名消防員不幸於救災時殉職，蔡英文也表示非常遺憾，「我要向殉職同仁及家屬表示哀悼。我也請相關單位全力救助傷患，提供最好的醫療協助，也期盼後續救災行動能夠順利進行。」