屏東加工出口區今（22）日傍晚驚傳爆炸，據消防署統計，截至晚間10時10分，已造成1名消防員殉職、96人輕重傷，其中有7名消防員受傷送醫。屏東縣消防局請求支援，高雄市消防局立即派遣18車50人南下救災，消防署啟動三級應變開設，消防署副署長簡萬瑤明早帶領港務消防大隊南下救災。

位於屏東加工出口區內的高爾夫球代理廠「明揚國際」今午下午5點半左右，傳出爆炸聲響，冒出濃濃黑煙直竄天際，屏縣消防局立刻調派九如、內埔、潮州等分隊及特搜大隊前往救災。

消防署指出，下午5時31分，屏東縣消防局受理報案，現場民眾表示有人員受困，消防人員多路進入火場，6時1分破門時發生爆炸造成現場坍塌，屏東縣政府衛生局於現場啟動大量傷病患機制。

消防署表示，晚間6點36分，屏東縣消防局請求支援，高雄市消防局立即派遣18車30人南下救災，消防署啟動三級應變開設、屏東縣政府於消防局成立火災應變中心。晚間8時47分，火場仍有10人失聯，其中3名消防員及7名員工，仍持續搜救中。內政部長林右昌、消防署長蕭煥章即刻南下屏東，瞭解災情並慰問傷者。