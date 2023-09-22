連26摃大樂透頭獎2.72億元終於在9月22日晚間開出，台灣彩券表示，頭獎由新北市泰山區明志路一段「飛來福樂透商行」開出，由一人獨得。

另外，目前仍在秋節百組百萬加碼活動期間，台彩表示，9月22日大樂透加開之43組100萬獎項，22日再開出5組，總中獎注數為6注，其中4組為單注中獎，1組為2注均分，目前尚有38組100萬獎項未開出，將於次期(9月26日)繼續加開。

大樂透22日開獎號碼為43、13、32、36、02、38，特別號是34。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。