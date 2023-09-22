不同世代的人，會因為流行的東西而養成不同的習慣，從說話時選的詞語其實也能看出端倪。一名網友透露，雖然現在年輕人大多會說「賴（Line）我」，但其實不少過去玩網路遊戲的人，通常會說的詞語是「密我」，讓他好奇問「現在的網友還會用『密我』這種說法嗎？」

一名網友近日在「Dcard」表示，早期的網路遊戲，內建的私訊對話系統被稱為「密語」，讓玩家之間透過該系統私下聊天，後來很多網路玩家就習慣說「密我」，如同現在的「賴我」一樣，都是透過私底下的方式傳送訊息，讓他好奇問「現在的網友還會用『密我』這種說法嗎？」

沒想到這篇文章引起許多網友討論，不少人喊「密、私、敲、賴，都會用XD，要看是什麼情境或是場合以及對象」、「密應該很常用吧？還是我太老了」、「以前玩遊戲的習慣，我已經改不過來了，其他講起來都好怪」、「我也是，沒想到我是老人嗎？」

還有許多人驚呆，問「用敲會太老嗎？不過我也有在用密」、「我還以為『私』很多人用欸，我比較常說你再line給我，工作上講英文比較常說你再pm我」、「可是我高中的時候很流行私欸，後來line流行起來後就變成傳了」。