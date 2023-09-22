日光之橙。（踢帕娛樂提供）

金在中成立的韓國娛樂公司「iNKODE」派代表到《未來少女》比賽現場。（iNKODE提供）

女團選秀節目《未來少女》本月初進行最後一次棚內錄影，各團的「畢業公演」都使出渾身解術，節目帶來的超高熱度也吸引韓星金在中所成立的韓國娛樂公司「iNKODE」矚目。

金在中從韓國天團「東方神起」出道紅遍亞洲，也曾是團體「JYJ」成員，他近年多以Solo活動，在今年4月成立新經紀公司「iNKODE」，作為公司藝人兼製作人，以自身豐富的演藝經驗與能力來發掘潛力新人。

詹仁雄打造的女團節目《未來少女》吸引「iNKODE」的注意，據悉，「iNKODE」在《未來少女》本月初最後一次的錄製中派代表來到比賽現場，近距離觀察各團少女的表現，也透露對「幽靈水晶」以及「日光之橙」其中幾位女孩給予很好的評價。

「iNKODE」代表坦言節目中的隱藏團「幽靈水晶」當中有成員十分吸睛，希望能與所屬公司踢帕娛樂進一步洽談未來各種合作的可能性，也希望能夠與其中幾位團員面試，看看是否有機會成為明年重點培育出道的女團成員；而「日光之橙」中則是有少女讓該代表一眼就確信能朝戲劇發展，極力爭取跨國合作。