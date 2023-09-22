由台北捷運與原住民族委員會共同主辦的「2023原創新美學LiMA原遊會」，22日舉行開幕儀式，由原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒（Icyang．Parod）與北捷董事長趙紹廉攜手揭開序幕，共同歡迎大家即日起至24日至心中山線形公園體驗原民文化、欣賞原民藝術及北捷公益成果。

北捷董事長趙紹廉表示，已經邁入第3年的原創新美學活動，本次規畫4大主題展區，有來自部落的好聲音、豐收的原味美食、傾聽原鄉公益故事與文化體驗及點亮原鄉部落之旅，民眾在都市中即可探索滿滿部落風情，體驗最原汁原味、最好玩、最動聽、最好買、最好拍的原遊會，且活動現場也展出北捷舉辦公益活動4年來的豐碩成果，是一場最有愛的公益原鄉部落體驗原遊會。

今年活動首次以阿美族族群文化做為策展主題，以阿美族馬太鞍部落的5片流蘇裙為設計概念，運用千萬條光纖燈，搭配燈光效果交織出絢麗的視覺饗宴，打造台北市最巨大的5片流蘇裙燈光藝術展，即日起至10月12日，於心中山線形公園展出。

此次原創新美學系列活動，以象徵起源「樹」為主軸，往外擴散到孕育出樹的「陽光、大地、微風、海洋」4大展區。並搭配原民族群主題推出「台北捷運公益列車、南島手作文化驛站、來趣部落心旅行」3大互動區。