加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員不幸殉職，並尋獲2名身分不明消防員。但深夜9時急10時許，廠房又發生兩次大爆炸，由於火勢十分猛烈廠房火勢比下午更大，廠房全部陷入燃燒，為此救難人兩度將封鎖線外移，目前救援相當困難，已暫時停止救援進行撤離。

痛心的是，一名殉職消防員遭受爆炸波及，整個臉部遭炸爛而面目全非，從外觀無法辨識身分，晚間又傳出尋獲2名消防員，但也無法辨識身分，截至晚間近10時，現場持續傳出爆炸火勢不斷延燒，為了避免意外，目前救災人員全都撤離到側門外。

屏東明揚國際「深夜爆不停」廠房全陷火海 封鎖線兩度外撤無法搜救。(林和生攝)

屏東明揚國際「深夜爆不停」廠房全陷火海 封鎖線兩度外撤無法搜救。(林和生攝)

目前整起爆炸意外已有96人受傷送醫。根據警消形容，在第二次爆炸時，現場冒出火球殘骸四濺，哀號聲不斷，景象猶如突然遭到正在轟炸後的戰場，極度駭人。

屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救其餘受困人員。

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。