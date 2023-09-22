亨廷頓英格斯造船(HII)宣布，美國海軍法魯賈號(LHA-9 ,USS Fallujah)兩棲攻擊艦鋪設龍骨，並舉行了相關儀式。這是美利堅級(America-class LHA )的4號艦，可搭載F-35B戰機與MV-22魚鷹運輸機，尾部還有進入閘門，可派出氣墊船或登陸車。

美國海軍學院新聞(USNI)報導，美國海軍陸戰隊司令伯格將軍(David Berger)的妻子唐娜•伯格(Donna Berger)特別出席了龍骨認證儀式(keel authentication)，伯傑名字的首字母被焊接到龍骨板上，將成為軍艦的一部分。

這是美國海軍首次以「法魯賈」為軍艦命名，源自反恐戰爭期間，在伊拉克的第一次和第二次法魯賈戰役。其中第二次法魯賈戰役尤為激烈，被稱為「自越戰順化戰役之後，美國海軍陸戰隊遭遇的最激烈城市戰」。

美國海軍長克勞斯‧戴托羅(Carlos Del Toro)在去年12月定名，他在新聞稿中表示：「我們以此名，紀念英勇作戰的海軍陸戰隊、士兵和反恐聯軍，在法魯賈兩次戰役中犧牲的人們。」

有著全通式甲板的兩棲突擊艦，具有起飛短距起降戰機的能力，因此常被視為小型航空母艦。目前美國海軍有7艘胡蜂級(Wasp-class LHD)，與3艘更新式的美利堅級；其中美利堅級的前2艘：美利堅號（LHA-6）和的黎波里號（LHA-7），是為了強調飛機操作而建造的，沒有設計船尾閘門，僅能利用MV-22與直升機，進行空運式部隊投送。

然而，美國海軍之後又改變主意，認為收容兩棲部隊仍然有必要性，因此美利堅級3號艦布干維爾號(LHA-8)與法魯賈號(LHA-9)都可攜帶登陸部隊。 布干維爾號航空母艦正在建造中，預計將於 2023 年下水；法魯賈號的合約為24億美元，相當於770億新台幣。