王彩樺、胡宇威、夏和熙主持的三立、華視實境節目《我們這一攤》本周將播出日本特別篇，前往日本靜岡縣濱松祭擺攤，傑尼斯WEST中間淳太加入擺攤陣容，將台灣小吃跟日本文化結合，這次擺攤的成本只有日幣6萬元，如果是負債狀態，就要把這負債成本帶回台灣，中間淳太就替王彩樺、胡宇威和夏和熙打強心針，「不要擔心，很多日本人都會來。」

王彩樺、胡宇威、夏和熙很有誠意地提前至日本去了解文化，濱松祭祭典以風箏之間的競爭為重頭戲，多達 174 個大型風箏會在空中飛揚，3人也首次在風箏會長的指導下做出《我們這一攤》的風箏，但沒想到放風箏卻是災難開始。

因為3人都不會放，胡宇威就笑說這是好特別的體驗，「我只知道風箏會打結，沒想到還會打架！鬥風箏整個過程好熱血，而且完全是團隊的競賽，大家代表各自的區域，2、30人一起吶喊，與其他隊伍相互競爭，真的是很大的榮耀與考驗。」

胡宇威堅持要不虛此行，一再要求想要鬥風箏，大家耐不住，只好放行，讓他盡情奔跑在草地上，只是鬥風箏的過程，胡宇威需要被扛在肩上，他真的對自己的體重覺得很抱歉，這70公斤的重量，他們還要吆喝、移動，「我不知道，最後團隊沒贏是真的被鬥垮，還是被我壓垮的。」胡宇威心虛大笑說，但真的非常過癮。

祭典夜市舉行前，3位藝人要練習廚藝，四處借廚房卻不停碰壁，這趟行程預算吃緊，讓夏和熙猶豫再三，連出手都謹慎考慮，但沒想到省了老半天，王彩樺買個食材卻因為對方服務好竟然大方給小費，還得意說反正是公基金，讓夏和熙好氣又好笑。他們最終決定在日本擺攤要賣的台灣小吃是蔥抓餅，也考驗會不會受到日本民眾的喜愛。