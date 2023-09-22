屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，不過火勢截至晚間近11時仍未撲滅，且現場不斷傳出爆炸聲，火勢持續擴大，高雄市長陳其邁表示，目前高雄市共收治事件相關患者15位，並派遣高雄榮民總醫院及高雄長庚醫院派遣2台救護車、3名醫師及4名護理人員前往屏東救護，衛生局黃志中局長也前往現場馳援。

截至22時30分止，高雄市共收治事件相關患者15位，高雄長庚6位、高醫附醫5位、市立小港1位、國高總1位、阮綜合1位、義大1位。