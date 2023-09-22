民進黨總統參選人賴清德21日遠赴馬祖，前往枕戈待旦紀念公園遠眺對岸，他深刻感受到和平的重要性，賴說「和平無價，戰爭沒有贏家，兩岸應合作尋求和平發展」。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目直批，民進黨喜歡批藍營放棄主權，那自己執政至今，還留著陸委會幹嘛，為何不改成外交部？馬英九執政8年，中華民國還不是在？賴清德扯什麼跟大陸領導人吃飯，都是胡說八道、每天唬爛、虛偽到底，沒有用的。

「你說中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，那你就改成外交部嘛！你為什麼要繼續留著陸委會跟海基會呢？你自相矛盾！」郭正亮表示，這個問題從蔡英文到現在，民進黨都不敢面對。所以為什麼從蔡英文開始到現在，都沒有辦法來往？因為中國大陸重視的，就是法律定位要清楚！

郭正亮提到，馬英九當然知道，所以就跟他弄了一個模糊的架構，那你說人家這樣就是放棄主權，可是中華民國還在！馬英九執政8年，中華民國有不見嗎？

「所以民進黨就是胡說八道一通嘛！」郭正亮直批，然後現在又在那邊說：我跟你吃飯好不好？我們吃台南的蝦仁飯好不好？「都講假的，每天都在那邊唬爛！」不願正視、面對真正的法律定位問題，「虛偽到底嘛！」

郭正亮強調，明明就是陸委會對國台辦、海基會對海協會，兩岸在法律上沒有特別關係？你好意思說？「丟臉到家！你如果永遠都講這一套，沒有用的啦！說我沒有要反攻大陸啊，誰認為你可以反攻大陸？不知道講給誰聽！」