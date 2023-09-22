中秋節將至，不少民眾已經等不及了，周末進入中秋烤肉黃金周；為了平抑物價，家樂福表示，這次卯足全力，備足50噸貨量再衝一波，推出秋季時蔬平價大優惠；愛買表示，不論月餅禮盒、烤肉組合的備貨量，今年都比過往增加35％。

愛買分析，今年是首個疫後中秋節，由於人際互動恢復以往，好久不見的親友來訪時，相戶送禮的禮俗免不了，今年送禮商機不僅創近3年來最旺，也因中秋連假的關係，親朋好友的夯肉趴場次也比前兩年多，因此，不論月餅禮盒、烤肉組合的備貨量，今年都比過往增加35％，以符合旺盛的市場需求。

全聯預估，現在已進入「報復性烤肉月」，烤肉會成全民運動，消費者會把疫情沒烤到的肉，今年加倍烤回來；大潤發觀察，近期烤肉聚會人數不斷增加，繼推出名根港式脆皮烤全豬後，隨著中秋腳步逼近，加碼推出限時限量巨無霸品項，不論海鮮、甚至甜點蛋黃酥，都浮誇到令人驚艷，更精選各式名店醬料、肉品，讓烤肉派對一秒變名店現場。

家樂福表示，履歷去殼玉米筍一盒35元、履歷水果玉米45元、有機燒烤菇蕈組一盒109元等，中秋蔬果特價將持續供貨。