國民黨總統參選人侯友宜結束長達8天的訪美行，總共見了紐約市長亞當斯及16位參眾議員。甚至華府僑宴，AIT主席羅森伯格還全程陪同，也讓美方覺得侯友宜是可以接受的人。《中時新聞網》YouTube 22日起針對「侯友宜結束訪美行程今返國，藍營大咖皆肯定此行相當成功，你認為侯訪美有助民調提升嗎？」進行網路民調，37%的網友認為「侯表現佳，有助提升民調」；不過，也有22%的網友認為「侯表現佳，但無助民調提升」。

根據《中時新聞網》在YouTube 22日起針對「侯友宜結束訪美行程今返國，藍營大咖皆肯定此行相當成功，你認為侯訪美有助民調提升嗎？」進行網路民調，截至22日晚上10點54分，共有2.3萬人投票，37%的網友認為「侯表現佳，有助提升民調」；22%的網友認為「侯表現佳，但無助民調提升」；17%「不滿意侯表現，民調也不受影響」；13%「不滿意侯表現，恐拉低民調」；11%無法判斷。

網友紛紛表示，「表現很棒，加油」、「自己人不要亂，團結對外，只要最後贏就好」、「不挺柯了，改挺侯」、「侯準總統在美國表現得太棒了」、「侯友宜加油，沒理由當副手」。