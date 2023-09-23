今晚屏東縣發生的工廠火災，造成多名民眾以及消防同仁傷亡的意外事件，內政部長林右昌晚間也親赴現場，對此，內政部發言人林昆鋒表示，林右昌部長除了即刻趕往事故現場關心，直接掌握救災進度，同時也已經指示內政部政次吳容輝，儘速召開災害事故調查會，啟動事故調查程序，了解意外發生原因。

屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，但目前死者仍不確定身分，目前又傳出找到2名消防員，但尚未救出來，因此生死不明。而送醫人數也增至97人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。