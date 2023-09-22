南韓40歲女星奇恩世（기은세）擁有清新氣質和精緻五官，以演員身分出道，參演作品有《機智醫生生活》、《壞媽媽》等韓劇，她近年將重心轉往經營社群，專心做起網美，不時出席時尚活動看秀，記錄下自己最美的模樣，她2012年與商人美籍僑胞男友結婚，近日突宣布結束11年的婚姻，令外界感到相當錯愕。

據娛樂圈人士透露，女星奇恩世與韓裔美國商人老公因性格差異產生矛盾，兩人決定要結束11年的婚姻，22日奇恩世的經紀公司SUBLINE向媒體回應「我與在一起很長一段時間的另一半，決定結束婚姻生活，為彼此的未來應援」，經紀公司表示正準備宣布這項消息，同時補充「我們將繼續努力，以好的作品和活動迎接大家」。

奇恩世2006年在電視劇《透明人間崔長洙》中出道，先前曾擔任模特兒，後來陸續參演《神偷、獵人、斷指客》、《黃金魚》、《時尚天王》、《紳士的品格》、《改過遷善》、《為何那樣，奉尚先生》、《機智醫生生活》、《愛我的間諜》、《Penthouse上流戰爭》、《月升之江》、《Racket少年團》、《現正分手中》、《壞媽媽》等等。

而奇恩世的社群仍持續更新，她今（22）日在Instagram發出一張灰色圖片，寫下：「首先，我要很沉重地報告一個不愉快的個人消息，我和丈夫相處了很久，曾在前進的路上互相扶持，但我們的婚姻已經結束了。可能會有很多人為我擔心，希望未來會更好，我會努力用好的作品和活動面對大家」，她表示會盡力活出最好的自己，並常懷感恩。