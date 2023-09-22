屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，死者身分確定為屏二分隊的賴俊儒消防員，而目前仍有3名警消處於失聯狀態，分別為屏二分隊的陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔。因賴員面部無法辨識，賴父接獲通知前往醫院認屍時情緒崩潰，整個人癱軟無法站立，必須由旁人扶持，目前仍無法接受噩耗，已要求院方比對DNA確認身分。
目前現場火勢仍持續擴大，稍早傳出發現2名消防同仁目前仍未有消息，而賴俊儒因面目全非父親無法認定就是兒子屍體，目前通知母親及妻子到醫院認屍。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，死者身分確定為屏二分隊的賴俊儒消防員，而目前仍有3名警消處於失聯狀態，分別為屏二分隊的陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔。因賴員面部無法辨識，賴父接獲通知前往醫院認屍時情緒崩潰，整個人癱軟無法站立，必須由旁人扶持，目前仍無法接受噩耗，已要求院方比對DNA確認身分。
目前現場火勢仍持續擴大，稍早傳出發現2名消防同仁目前仍未有消息，而賴俊儒因面目全非父親無法認定就是兒子屍體，目前通知母親及妻子到醫院認屍。
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