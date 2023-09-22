美國駐日本大使易曼紐最近因大砲式言論獲得「美版戰狼」稱號，有消息指華府要求他封口，以免影響今秋有望登場的「拜習會」。豈料易曼紐周五（22日）繼續「發砲」，中方對於日本水產發布禁令之後，中國船隻仍於日本專屬經濟區（EEZ）海域捕魚。中國大陸外交部要求易曼紐停止偏袒日方「不負責任」的行為。

東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」8月24日獲日本政府准許排放入海，中方大動作全面封殺日本水產進口，重挫日本相關業者，大陸民間也發起電話抗議行動。

綜合《日經亞洲》（Nikkei Asaia）、路透社報導，易曼紐（Rahm Emanuel）周五在社群媒體平台X個人帳號發布4張照片與短短幾句話，消遣中方禁令：「人說『一張圖勝過千言萬語』。中方禁運日本海域捕撈水產之後，9月15日，中國漁船就在同一片海域捕魚。」其中一張圖片使用地圖標註大陸3艘漁船，位置在日本沖繩縣西北方的東海海域。

易曼紐周五在東京演講時提及：「中方的工具箱裡嘴持久也最具殺傷力的傢伙就是經濟脅迫。」

易曼紐針對福島核污水相關的發言也引起中方不滿。中國外交部表示，美國駐日大使應該停止偏袒日方「不負責任」的行為。

易曼紐曾任美國聯邦眾議員，在美國前總統歐巴馬任內擔任白宮幕僚長，後來辭職參選芝加哥市長，2022年1月起擔任美國駐日本大使。

易曼紐8月31日造訪福島，大啖日本水產。

福島核污水引發爭議，中方全面暫停日本水產進口之後，易曼紐在8月底親訪福島，大嚼生魚片、在魚市採買水產。9月上旬，他用X平台的個人帳號先後以克莉絲蒂小說、莎翁劇作名句「借題發揮」，質疑中國大陸國防部長李尚福多日下落不明、可能已遭軟禁。後來多家外媒引述消息人士說法報導李尚福因貪瀆接受調查、恐遭拔官。

《華爾街日報》16日以「戰狼外交官」形容易曼紐，並指美國外交官鮮少公開批評嘲諷他國事務，易曼紐的舉動很不尋常。美國國家廣播公司（NBC）報導，3名美國官員透露，華府希望易曼紐閉嘴，以免損及政府對於修復中美緊張關係的各項努力，包括兩國領導人拜登、習近平11月可能在舊金山舉行的亞太經合會再度見面。

易曼紐周五演講後受訪時拒絕透露白宮是否要求他停止在社群平台發文，而是轉述美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）對他的評論。康貝爾接受NBC訪問時形容易曼紐是「超級明星」、也是「表現卓越」的美國政府代表。易曼紐不忘舊話重提：「著眼大局，更重要的是，3個半星期過去了，你卻沒辦法告訴我，中國國防部長人在何方。」