殉職賴姓消防員母悲痛：以你為榮（洪靖宜攝）

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，死者身分確定為屏二分隊的賴俊儒消防員，而賴母與英國籍未婚妻也在稍早趕到醫院認屍，認屍前1家人抱在一起痛哭，賴母入內認屍後悲痛說著「媽媽以你為榮」，而原本賴應消防員10月要和妻子去蜜月，如今卻天人永隔。而屏東縣長周春米到場後也頻頻向家屬致歉。

賴母和賴妻等家屬到醫院認屍時均相當難過，認屍前一家人還抱在一起，而賴母入內認屍後對著賴姓消防員說「媽媽以你為榮」，因賴姓消防員已燒到面目全非，因此家屬是根據死者衣服身型身體特徵及洗衣字條確認死者為賴姓消防員。

據了解，賴姓消防員去年12月結婚，妻子是英國人，原本預計今年10月要去度蜜月了，並在明年2月補辦婚禮，沒想到卻被惡火一把燒碎美夢。而賴母也安慰悲痛的賴妻，並用英文說著「你是我的女兒，永遠、別擔心」。

賴母表示，我的兒子去救災、救護我都以他為榮，我都告訴他這是一件功德無量的工作，一定要非常有愛心且出自於內心的去對待這份工作，他了解。不曉得為什麼會是他，他10月2日就要去瑞士和英國蜜月旅行，我昨天才去換外幣給他們，連他的丈人都很期待見到女婿，不懂為什麼會這樣子？難道是天意嗎？我不曉得要如何接受這個事實。

而屏東縣長周春米看見聲淚俱下的賴母，也頻頻說著對不起，向母親致歉，賴父也握著周春米的手說，這不是誰的錯，這是命中注定，並安慰周春米說「這不是你的錯」。