屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日下午17時許驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，殉職消防員是賴俊儒，而送醫人數也增至96人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。據了解， 屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救。目前仍有10人失聯，包括3位消防人員、7位民眾。

消防署表示，屏東消防局於17時31分受理民眾報案表示，屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」發生火警，17時42分消防局救災人員到達現場，立即佈水線進行搶救，18時01分屏東縣消防局回報發生爆炸，消防人員8人送醫（1人無生命徵象、7人輕重傷），民眾15人送醫；18時20分屏東縣衛生局啟動大量傷病患機制，18時36分高雄市消防局受屏東縣政府消防局請求支援，派遣18車50人增援。

消防署於19時00分啟動緊急應變小組、屏東縣於消防局成立火災應變中心。19時12分屏東縣消防局長到場指揮回報：消防人員5人（4重傷送高雄長庚醫院及屏東榮總、1人無生命徵象送寶建醫院）民眾12人送醫。屏東縣消防局20時47分表示：火場仍有5人失聯（3消防、2員工），持續搜救中。21時15分屏東縣消防局再次回報：工廠負責人表示火場仍有7員工失聯，消防持續搜救。

依據屏東消防局22時統計傷亡狀況：共有97人就醫（依據衛生福利部緊急醫療管理系統）。死亡1人（消防人員）受傷96人（7消防、89民眾）尚有10人失聯（3消防、7民眾）。

但深夜21時及22時許，廠房又發生兩次大爆炸，由於火勢十分猛烈廠房火勢比下午更大，廠房全部陷入燃燒，為此救難人兩度將封鎖線外移，目前救援相當困難，已暫時停止救援進行撤離。