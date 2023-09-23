資深女星賴佩霞14日公開成為郭台銘2024總統大選的副手，但在決定從政後，立刻爆出辭演舞台劇《蘑菇》，更因無人能替代她導致《蘑菇》整檔演出取消。賴佩霞21日上羅友志廣播節目，透露自責辭演導致《蘑菇》演出取消；但賴佩霞表示她是為了更大目標，「為的是2300萬人民」。

賴佩霞自宣布參選後，一舉一動被放大檢視，尤其辭演《蘑菇》後，讓不少人批評她為了自己犧牲劇團；賴佩霞21日上羅友志主持的廣播節目《友話直說》聊到原本要演出的舞台劇《蘑菇》內容，劇中她是一名媽媽，而近90%內容都是母子間互動，因此她辭演後劇團也無法即時找到替代人選。

賴佩霞透露辭演《蘑菇》很大關鍵，是為了2300萬人民。（圖／摘自中廣新聞網YouTube）

對此，賴佩霞也透露，其實她很希望《蘑菇》能夠被觀眾看見，但當面臨抉擇時，想到現階段的狀況，「當我做了這樣的選擇，我為了是2300萬的人民」；不過，她也許諾將來更有影響力時，能夠回饋劇場界和藝文界。

另外羅友志也在彩蛋影片中詢問賴佩霞，是否會受到外界輿論稱她為了自己犧牲《蘑菇》，但她堅定地問，「犧牲是什麼意思？」，她解釋《蘑菇》一直在待續中，不是就這樣結束，將來出現一定是一齣非常好的戲；賴佩霞也補充說，之後會配合劇團決策。