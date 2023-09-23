買屋對許多人來說是終身大事，買方想買便宜是人之常情，有時也想打聽原屋主取得成本，想知道自己是不是買貴、或是被大賺一筆。對此，永慶不動產新竹科園加盟店東陳紹慶認為，提供完整透明的行情跟屋況資訊，本就是一個房仲應為之事，從早期房仲亂象到現今的明文規定，他也目睹產業環境的提升，總結「誠實」是房仲這行最基本的原則，自己從業30年貫徹原則打下口碑，不只吸引客戶上門，也能帶動整個產業往更好的方向發展。

簡單的誠實告知，成功讓陳紹慶團隊避免可能的糾紛產生。圖片來源：永慶房產集團

目睹同業現場爭執 客：「好險我選的是永慶」

「真的太過份了！轉賣給我就直接賺了500萬元？！事前都沒讓我知道，躲躲藏藏有效嗎？哼，換約不就會知道，為何不能先講嗎？」咆哮的畫面歷歷在目，這是陳紹慶與客戶去年到建設公司換約時見到同業與客戶爭吵的畫面。起因是同業未告知原屋主預售屋取得價格，到了現場換約時才得知價差高達500萬元，認為房仲經紀人刻意隱瞞，當場大發雷霆。

回憶起這樣畫面陳紹慶笑說，公司也有這個新竹東區預售屋的交易案件，卻是順利成交。當天我們的客戶目睹現場狀況也表示「還好我們選對了永慶不動產，你們都有在事前完整告知，否則今天在這拍桌的就是我們了。」

與同業結果大不同的原因，單純是同仁帶看時都會主動告知每一組買家，前屋主取得的價格是1,000萬元，持有1年半後以1,300萬元售出。在理解新竹近年房價飆漲，該區域過去1年房價漲幅高達40%，此物件300萬元的價差，符合市場行情漲幅。客戶在有了充分資訊所下的決定，當然就不會覺得刻意隱瞞受騙、或受騙了。

陳紹慶表示「向買方說明屋主當初的購入金額，是身為房仲基本應盡的誠實告知責任，在擁有充分的充分資訊下，才能協助買方判斷是否購買。」能夠成交當然是好，但為了成交卻隱瞞資訊就非常不可取，像是這個同業案例，明知道雙方到場買方也會知道交易價差，但卻未事先告知完整資訊，買方可能感覺受騙，會在現場暴怒也是理所當然。

對此也建議消費者在委託房仲買賣屋時，一定要選擇合法、有信譽和規模的品牌，永慶不動產除了提供「透明房價一覽表」，詳細說明物件周遭行情趨勢，去年更推動「誠實服務承諾」，承諾將主動提供完整的成交行情資訊；一年內買賣或拍賣取得之案件，主動揭露取得價格；買賣方若是永慶加盟四品牌之從業人員，也會主動揭露其身分。

保護顧客權益，帶動產業向上提升，陳紹慶以永慶人為榮。圖片來源：永慶房產集團

從業30年 陳紹慶以永慶人為榮

在房仲業深耕30年，已經占據了陳紹慶人生超過一半的時間，可說是見證台灣房仲業的發展過程。從最開始退伍後加入信義房屋，再經歷其他加盟品牌，於永慶不動產成立並開放加盟不久後，便因認同「誠實理念」，毅然在2005年轉招加入。

陳紹慶分享，在孫慶餘董事長大力推動《不動產經紀業管理條例》的成功立法和上路前，民眾普遍對於房仲經紀人的印象普遍不佳，因為太多不肖房仲利用資訊不對稱、大賺黑心財。永慶主動公開成交行情讓民眾參考、以及政府立法，加上網路時代來臨，相關房產資訊越來越公開透明，帶動整個產業的質變和提升。

身為永慶房產集團的一份子，陳紹慶感到很驕傲。未來，他將繼續秉持「先誠實再成交」理念，攜手志同道合的團隊夥伴，貢獻一己之力，讓不動產交易過程變得更加公開透明，買賣雙方客戶都能買得安心和放心，強化消費者對房仲的信賴。

永慶不動產新竹科園加盟店│陳紹慶

門市電話：03-5789977

門市地址：新竹市東區光復路1段621號

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