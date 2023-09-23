投資不買房，改買「亞太嵿富」ESG商辦，可說是買下未來10年大發展低基期起點。(圖/中時新聞網攝)

中美貿易戰持續白熱化，連帶影響相關供應鏈及資金布局。近年，企業從廠辦合一到廠辦分離，成為企業成長擴張趨勢。以「亞太嵿富」為例，其屬性為ESG商辦，位於桃園市經國特區，約3分鐘可達南崁交流道、約5分鐘可達中正北交流道，未來更有可通達青埔高鐵站的捷運綠線G12站，再加上桃園機場第三航廈的啟用，「亞太嵿富」將成為購置商辦的最佳首選。

「亞太嵿富」未來有捷運綠線的G12站，可通達青埔高鐵站，再加上桃園機場第三航廈的啟用，將成為購置商辦的最佳首選。(圖/中時新聞網攝)

企業總部是門面，許多企業選擇將營運總部設在桃園商辦發展重心「經國特區」；廠房則設在物流便捷的桃園、觀音、楊梅及林口科技園區，串連起友善的交通網絡。

投資不買房，改買辦公室，尤其買下經國特區商辦，可說是買下未來10年大發展低基期起點，加上平均地權條例上路，政策打住不打商，投資商辦成為台灣未來不動產新趨勢。

政策打住不打商，投資商辦成為台灣未來不動產新趨勢。(圖/中時新聞網攝)

嵿富建設副總郭啟權表示，『亞太嵿富』致力於打造ESG商辦，獲得綠建築標章認證，包括智慧停車場管理系統、電動車充電配備等設施、氣派設計、節能建材、柱中柱專利耐震工法，兼具節能、環保及健康舒適。」

「亞太嵿富」特別請林永發建築師事務所替整體建築設計，融入古典主義豪宅建築外觀，以古今兼容、新舊並蓄的設計風格，成為磅礡美學的建築概念；外牆視窗帷幕高規格採用中空複合式玻璃的設計，不只隔熱效果好，更可有效降低結露的發生；公設的一樓為挑高7米氣派大廳，咖啡廳提供輕食咖啡，無論是面試安排或接待嘉賓，皆有助於建立良好的第一印象，另有3間分別是可容納8~16人的會議室，供企業會議使用。

台灣碳權交易所正式成立，未來企業還將面臨碳稅等問題，ESG商辦勢必能大幅減低企業成本，超前部署投資ESG商辦，絕對是抗通膨、保值的最佳選擇。