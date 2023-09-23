位於瑞穗鄉及萬榮鄉交界的富源國家森林遊樂區，憑著適合蝴蝶生長的地理條件，因而獲得蝴蝶谷的美稱，同時也是臺灣最大的樟樹林遊樂區，瀑布和溫泉更是聞名遐邇，是花蓮山林旅遊行程中的熱門選擇。

園區內規劃多條步道，遊客可以選擇環溪、環山步道，每條步道彼此相連形成步道網絡。隨著龍吟吊橋的開放，遊客可以更深入山林，親身體驗蝴蝶谷的獨特魅力，由於此處擁有多種蜜源植物，被此吸引來的彩蝶數量眾多，連保育類的黃裳鳳蝶都曾出沒於此；園區內也設有蝴蝶生態網室、蝴蝶標本展示館，為眼前的美景補充知性的學理。走過吊橋時，別忘了停下腳步欣賞富源溪，日據時代富源溪曾因溪水長年潔白清澈而稱「白川」，還有不遠處隆隆作響的龍吟瀑布，襯著耳邊的山鳥鳴叫，彷彿置身在清新卻又使人沉醉的世外桃源裡。

輕鬆步行不到1小時即來到最深處的龍吟瀑布，沿途群蝶飛舞，因此贏得蝴蝶谷美名。 （圖/花蓮趣提供）

INFO｜富源國家森林遊樂區

地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

電話：03-8812377

開放時間：08:00-17:00

廁所：有

票價：全票150 元，半票75 元

小提醒：步道開放資訊依官網公告為主。

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》46期)