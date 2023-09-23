天王劉德華以帥氣的外型與精湛演技擄獲粉絲的心，而他私下更是出了名謙虛有禮，不過他卻曾撂下重話：「給我再高的片酬，我都不會再和一位女演員合作了」對此，向華強的老婆「向太」陳嵐爆料，劉德華說的女星就是張柏芝，而原因則是兩人在拍攝電影《大隻佬》種下心結。

據悉，當年由劉德華、張柏芝主演的電影《大隻佬》，是兩人繼《老鼠愛上貓》後再度合作，當時劉德華因角色需求，每天要穿上重達30公斤的肌肉裝，而在一場吊鋼絲的戲中，劉德華早已全副武裝準備就緒，但他卻遲遲不見張柏芝，事後才得知她在打電話訂購精品包，讓全場乾等。

然而，這件事劉德華在《康熙來了》提過，但未將這位女星名字公開，而劉德華也曾在節目中肯定對方的演技，對方在放下電話後幾秒鐘就完全入戲了，甚至根本不需任何鋪墊和準備，因此劉德華拒絕再跟張柏芝合作，並非張柏芝的演技不夠好，而是不滿意她的工作態度。

事實上，張柏芝拍戲「耍大牌」事件頻傳，她當年與謝霆鋒剛離婚時，曾受到向華強的協助，砸15億重金開拍《3D封神榜》讓張柏芝飾演「哪吒」，但之後卻爆出她在片場對工作人員發脾氣、為難對方，讓向華強氣得直接換角，且永不錄用張柏芝。