王菲、謝霆鋒情纏24年，兩人各自嫁娶但之後回歸單身，繞了一大圈在2014年世紀復合，「鋒菲戀」雖然作風低調但相當甜蜜，曾經主持人小S在節目中故意提問謝霆鋒：「你洗澡王菲可以看嗎？」謝霆鋒臉紅回答4個字，而問到「那王菲洗澡你可以看嗎？」謝霆鋒笑罵：「什麼問題。」逗趣的互動笑翻不少網友。

小S曾在節目中詢問謝霆鋒：「你洗澡王菲可以看嗎？」謝霆鋒臉紅回答：「當然可以」，當問到「那王菲洗澡你可以看嗎？」謝霆鋒笑罵：「什麼問題。」眾所皆知，小S常以這種犀利大膽的問題讓受訪者尷尬，滿足觀眾與自己的好奇心，難得能看到謝霆鋒害羞的模樣，也看出謝霆鋒與王菲的好感情。

謝霆鋒當年與王菲公開戀情後傳聞被張柏芝介入，中間分和不斷，2005年王菲嫁給李亞鵬，謝霆鋒也娶張柏芝，不過兩人之間情緣未了，各自離婚後又走在一起，在2014年世紀大復合。據悉，謝霆鋒深愛王菲的原因，就是給彼此獨立空間，對比之前陸媒報導，張柏芝跟謝霆鋒結婚時間，不僅常查勤，還打到謝霆鋒手機沒電，連帶影響男方身邊工作人員，因此離婚後，謝霆鋒發現舊愛還是最美，與王菲再續前緣。