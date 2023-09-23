劉嘉玲、張曼玉是香港實力派演員，張曼玉、梁朝偉合作《花樣年華》緋聞轟動一時，梁朝偉最後情定劉嘉玲，2008年在不丹盛大舉行婚禮，劉嘉玲、張曼玉和梁朝偉因陳年緋聞，3人互動被放大檢視，劉嘉玲、張曼玉還被傳不合，不過雙姝早在多年前就粉碎謠言，劉嘉玲曬出和張曼玉合照，並寫下：「歲月極美」。

張曼玉、梁朝偉2000年合作《花樣年華》，拍攝期長達15個月，兩人朝夕相處，彼此長期投入角色情緒中、培養絕佳默契，導致電影殺青後仍難抽離，梁朝偉坦言：「我對入戲完全沒有問題，但抽離真的很難。」梁朝偉多年前受訪時曾說，曾和張曼玉拍吻戲吻到全身發抖，也認為她是最適合拍吻戲的人。

張曼玉、梁朝偉2000年合作《花樣年華》，培養絕佳默契。（圖／中時資料照）

梁朝偉和張曼玉曖昧情傳了多年，最後梁朝偉娶的是劉嘉玲，3人互動不免被放大檢視，劉嘉玲、張曼玉還被傳不合，不過兩人2013年出席第50屆金馬獎準備離台時，劉嘉玲在微博曬出和張曼玉合照，並寫下：「歲月極美」，雙方都戴著墨鏡、微笑入鏡。

甚至有眼尖網友發現，在劉嘉玲、張曼玉的墨鏡中，還反射出「掌鏡人」，從身形看起來像是梁朝偉，看來3人的關係沒有外界傳的那麼緊張，間接破除劉嘉玲、張曼玉不合傳聞。