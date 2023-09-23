中秋節將至，部分網友開始討論「能不能在自家陽台烤肉？」信義房屋專家分享第一線經驗，不少社區為防止烤肉煙味擾鄰，且擔憂生火烤肉恐有安全疑慮，因此會禁止住戶在陽台烤肉、燒金紙等，住戶如想在陽台烤肉，最好先了解社區規定。其實，除了能不能在陽台烤肉，社區規約常常還有許多眉角，專家也建議購屋族，最好在看屋時先向房仲經紀人、社區管理員詢問清楚，以免入住後出現不愉快。

到底能不能在自家陽台烤肉？信義房屋中六區協理洪振祐分享第一線經驗，許多社區都會直接在規約中明訂「不可以」，主要是考量集合式住宅比較密集，烤肉味恐有擾鄰疑慮，且若是使用木炭烤肉，恐怕也有安全疑慮，所以，多數社區不允許住戶在陽台烤肉，也不能在陽台燒紙錢。

洪振祐說，其實不只規定能不能烤肉，社區規約往往還有許多眉眉角角，建議購屋族在看屋時，可一併先向房仲經紀人、社區管理員詢問清楚。

舉例來說，曾遇過有社區規定住戶「不能養寵物」，或是「寵物不落地」，如果家裡原本就有毛小孩，購屋前卻未注意有無此條規約，入住後恐怕「很傻眼」；另如部分社區也會規定陽台門窗固定清洗時間，要求住戶不得在規定時間以外清洗紗窗、紗門，以免水滴滴到樓下陽台或中庭，造成其他戶別困擾。

除此之外，洪振祐說，「車位」相關的規定也需要特別注意。例如現在電動車越來越多，中古社區原本多半不會設置充電樁，規約中，明訂住戶能不能裝充電樁、裝設廠牌有無限定、收費方式等，都需要特別注意；另外，有些社區規定汽車位後方不得另停機車，或是機車位需要每年重抽，甚至是重抽後，不見得一定抽得到位置等，購屋族最好都要預先留意，否則都很容易衍生糾紛。