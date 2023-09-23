疫情過後內需爆發，服務業缺工嚴峻，旅宿、餐飲業連連叫苦，面對少子女化、高齡化趨勢，業者建議開放移工填補人力，但官方抱持不同想法，認為提高薪資、友善中高齡就業環境才是根本之道。

平日中午，一名飯店經營高層與太太到鼎泰豐用餐，候位一等就是半小時，他納悶非假日為何要等那麼久？原來，因為員工人手不足，店裡10間包廂只開了6間。當晚，這名飯店業高層回到家，焦慮到睡不著覺。

「連鼎泰豐都缺工缺成這樣，我們怎麼可能找得到人！」這名備受「震撼」的經營者，正是有「熱血CEO」之稱的老爺酒店集團執行長沈方正。這是他向104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄，訴說集團為何積極擴大任用中高齡者的心路歷程。

這類服務業的「缺工」情景不是個案，自今年新冠疫情趨緩、解封以來，內需暢旺，但因疫情出走的人才並未回流，缺工嚴峻情況從高科技業轉向民生消費產業：其中，餐飲、旅宿業更是首當其衝，生意上門卻苦無員工接應，成為產業復甦一大阻礙。

疫後推介就業 成效差強人意

服務業缺工潮究竟多嚴重？根據104人力銀行今年7月提出的《2023民生消費產業人才白皮書》調查，今年第一季餐飲、零售、批發、住宿、運動及旅遊休閒五大民生消費產業的缺工數，平均每月需求38.2萬人，求供比（求才人數除以求職人數，係指每位求職者有幾個工作機會）高達8，遠高於整體市場的1.8，代表民生消費產業的求才難度是整體市場的四．四倍。

鍾文雄引述104人力銀行的內部數據指出，今年9月，在104的求職系統中共有107.8萬個工作職缺，這個數字創下成立28年以來的歷史新高。直到今年9月，系統中仍有高達106萬個職缺，「餐飲業就占了20.3萬個，其次的批發零售業，也有將近18萬個工作數。」

疫後民生產業大缺工的危機，讓政府不得不動起來。勞動部自去年開始，陸續推出專案，協助旅宿業媒合求職者，試圖緩解缺工壓力，但成效有限。

今年5月，勞動部再祭出「疫後改善缺工擴大就業方案」（以下稱疫後缺工方案），鎖定旅宿、餐飲與航空站地勤業，以行業別、職業別、合理經常性薪資、偏遠地區等條件設定專案職缺，獎勵勞工投入特定產業，額外給予每月6千元就業獎勵，中高齡者與偏鄉地區再加碼，最高每月可實質「加薪」1萬3千元。

不只對勞工祭出誘因，勞動部也鼓勵雇主辦理職業訓練，補助企業每人每月1.2萬元自訓指導費等措施，鼓勵進用新進人才；該方案預定試辦一年，規畫投入10億元，目標促成兩萬名勞工就業。