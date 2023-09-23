TOYOTA勁敵降臨 國產休旅推薦X-TRAIL輕油電 輕鬆開 簡單養

新上市一致好評推薦的NISSAN首部國產X-TRAIL輕油電，熱銷接單衝破2500台，秉持「技術日產」造車理念，搭載三大新科技、兩大新亮點，為業界樹立新世代SUV休旅典範，開啟2023國產休旅車新紀元。

繼年初發表NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」後，裕隆日產再推全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電，秉持「技術日產」造車理念，達到兼具安全、動力、科技與享受，「輕鬆開、簡單養」為國產中大型休旅車再添親民之作，即日起至10月31日，限時再享總值9萬元「早鳥優惠5大好禮」，提醒有意入主的買家及早訂車及早交車。

裕隆日產表示，X-TRAIL輕油電自8月2日開放預售至發表會前一天（9月18日），已累積接單超過2500張，市場反應相當熱烈，除了提高供應數量以滿足顧客交車需求外，正式售價亦較預售價格優惠1至2萬元。X-TRAIL輕油電將提供客貨車與客車兩種規格版本，兩種版本分別提供旗艦、領航與經典版，總計6款車型售價。其中，「旗艦版」同時提供1.5萬元加價升級雙色外裝，包含黑頂原力灰及黑頂極幻白兩種雙色車色，打造懸浮式車頂，創造自我風格。

X-TRAIL輕油電正式上市建議售價(中時新聞網提供)

內裝融和皮革、金屬與木紋，方向盤的皮革觸感細緻。（陳大任攝）

皮革包覆的方向盤，提供絕佳握感。（陳大任攝）

排檔座平整大方，右側為多功能置物區。（陳大任攝）

無線充電功能。（陳大任攝）

中央鞍座下方置物空間。（陳大任攝）

裕隆日產特別強調，NISSAN X-TRAIL輕油電搭載「技術日產」的三大新科技為「VC-TURBO可變壓縮比引擎」、「輕油電動力系統」及「ProPILOT 智行安全系統」。首先，VC-TURBO可變壓縮比引擎大有來頭，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎，1.5L可變壓縮比引擎;jcc創造出傲視同級的204匹馬力與30.6公斤米扭力，相較前代車型馬力提升20%，扭力提升28%，動力系統大進化。

其二，輕油電動力系統是透過能量回收與電力輔助，就像就像為腳踏車加上了輔助電力一樣，起步時快人一步，怠速時更省油，帶來高效節能、充沛動力二大優點，造就同級比較中最佳16km/L油耗表現，更較前代車型大幅省油30%，不僅能降低行駛成本並有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能。

第三是ProPILOT智行安全系統，在行車輔助上，不但具備更人性化的智駕功能，並能時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通擁堵輔助系統及LKA車道維持輔助系統等科技。在NISSAN獨家AI智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統的全面運作下，達成超越Level 2安全等級的駕馭體驗。

這代NISSAN X-TRAIL輕油電在規格配備上，也具備「兩大新亮點」，新亮點之一是NISSAN X-TRAIL輕油電提供全方位的安全防護，以TNCAP五星為開發目標，全車50%採用高剛性鋼材，最高採用1500Mpa鋼材，車身鈑件、懸吊支臂與防撞樑更使用高成本鋁合金材質，讓車內安全更提升。

新亮點之二是NISSAN X-TRAIL輕油電數位座艙配備12.3吋數位儀錶板、12.3吋數位影音主機與10.8吋數位抬頭顯示器三大螢幕，不只能營造車室科技氛圍，同時搭載豪華品牌同等級的雙層隔音玻璃、全車靜音工程、BOSE Premium Sound音響系統等配備，讓全車乘員享有更好的車室座艙。

10.8吋抬頭顯示器內容豐富。（陳大任攝）

盲點偵測大幅提升行車安全。（陳大任攝）

旗艦版標配BOSE音響系統。（陳大任攝）

原廠導航功能，提供交通路況與路線指引。（陳大任攝）

前座椅椅型提供不錯的包覆性與腰部支撐。（陳大任攝）

後座椅採6/4 分離並可前後滑移。（陳大任攝）

後座中央椅背前傾可變扶手，並具置物功能。（陳大任攝）

後座空調出風口及USB充電插孔。（陳大任攝）

後座椅向前打平，可提供平整的載物機能。（陳大任攝）

行李廂底板具有分類置物的功能。（陳大任攝）

後門開度大，幾乎達到直角， 方便上下車。（陳大任攝）

從後方看去，NISSAN X-TRAIL輕油電的外型顯得相當帥氣。（陳大任攝）

即日起至10月31日（18:00前）完成領牌程序並同意遵守活動辦法及相關授權者，即享有以下早鳥5大好禮：好禮一：完成下訂與領牌程序即贈2萬元配件金，可折抵總價值2萬元的NISSAN原廠選配件，若超過2萬元者須補差價，若不足2萬元則不找零、退款或折抵車價。

好禮二：高額低利率輕鬆購車專案，分期付款與現金付款之建議售價相同，但實際交易價格由買賣雙方各自依交易及貸款條件內容協商議定之。

好禮三：活動期間內完成NISSAN X-TRAIL輕油電旗艦版領牌程序，可享升級原廠運動化套件，享受領牌優惠，包含前保桿下飾板、後保桿下飾板、門側飾條，價值約2.7萬元。

好禮四：X-TRAIL輕油電專屬88無限延長保固為8大系統8年（不限里程）延長保固，延長保固範圍包括引擎冷卻系統（水箱）、引擎燃油系統、進排氣系統、引擎控制電腦盒（ECM）、引擎本體機件、變速箱系統、渦輪增壓器、中間冷卻器與輕油電系統專屬發電機馬達等系統。

好禮五：活動期間內完成領牌即享有8年或16萬公里鋰電池專屬保固（以先到者為準)）。為確保用車行駛無虞與電池效能，車主每半年需回廠施作定期保養，才能享有上述好禮。