根據《財訊》報導，全球ABF載板龍頭欣興最近動作頻頻，除決定將中國子公司蘇州群策申請在A股上市，9月9日更將在泰國北柳府舉行新廠動土典禮。本刊掌握，當天逾20家包含設備與原物料的供應鏈廠商，約60人準備「揪團」前往泰國為欣興站台，不僅陣容浩大，也反映相關台廠對這一波供應鏈遷移的認同與決心。

過去，欣興產線主要集中在台灣與中國；這次的泰國新廠計畫，不但是欣興第一次在「非華人區」，且不是靠併購的自建新廠，堪稱是全球化布局的重大里程碑。而欣興泰國新廠獲得供應鏈廠商如此積極表態，為南向布局吃下一顆定心丸，其實背後有3大誘因。

重量級客戶要求 揮軍南向

1、泰國廠區大可容納六座新廠，未來擴產可期。在美中科技戰與地緣政治風險升溫的時空背景之下，包含蘋果、輝達、超微在內8、9家重量級歐美客戶強力要求，4月欣興發布重訊，由泰國子公司取得泰國北柳府約七萬坪建廠用地，總金額超過12億泰銖（1泰銖約 0.9元台幣）。

根據《財訊》報導，在法說會上，欣興發言人資深副總經理鍾明峰指出，泰國廠估計第1階段資本支出達23億泰銖，該廠計畫2023年年底前動工，2024年年底到2025年年初試產與客戶認證，希望產能拉升約在2025年上半年。

儘管目前第1座新廠是生產PCB（印刷電路板），應用範圍從消費性電子、光模塊（是進行光電和電光轉換的光電子元件，如千兆乙太網路介面轉換器等），到車用，產能占比遠不及在中國的廠區。但是，該廠區面積最多可建六座廠，甚至也可能建高階的ABF等載板或軟板（FPC）新廠，成為供應鏈廠商熱烈響應的盤算之一。

2、泰國成為第3大PCB製造基地，卡位戰開打。原本，PCB工序繁多、資本支出龐大，所以工廠設立後難以移動，並且需要供應鏈就近支援。根據TPCA（台灣電路板協會）統計，台商PCB製造有6成多的產能集中在中國，其餘3成7在台灣。然而，貿易競局與國際政局動盪加劇，讓下游客戶端憂心發生斷鏈危機，紛紛提出生產基地「中國+1」需求，翻轉了局勢，成為這波全球供應鏈再次轉移的關鍵推手。

中企同業出走 供應鏈跟進

《財訊》分析，雖然台灣PCB廠對東南亞著墨不深，不過過去兩年華通電腦、滬士電子、定穎電子、圓裕企業等PCB廠商陸續宣布投資泰國，台虹科技、台燿科技、聯茂電子等原物料商也相繼宣示跟進，泰國曼谷周邊儼然已成為繼台灣桃園、中國昆山與湖北後，台資PCB廠的第4個主力生產基地。