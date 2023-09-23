根據《財訊》報導，今年，人工智慧掀起投資狂潮，人工智慧伺服器製造商如廣達等公司，股價出現2~3倍漲幅；但是，位於最上游的半導體製造商如台積電，今年卻兩度下調展望，所有人都想問，全球半導體製造產業何時會觸底反彈？

這是今年SEMICON TAIWAN（國際半導體展）的熱門話題。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在演講中分析，科技產品大幅降價和半導體庫存水位持續降低兩大趨勢，將讓半導體產業重返成長軌道，全球半導體產值今年第3季僅較第2季小幅成長，下半年的快速復甦雖未發生，但預期明年第1季將出現U形向上的反轉。

庫存大減 一度低於疫情前

《財訊》報導指出，歷經兩年前的缺貨潮後，過去1年，半導體上中下游大廠都滿手庫存。例如，華碩在2020年第2季，庫存只有874億元，但到2022年第22季，庫存高達2173億元，今年第2季則降至1245億元的水準。聯發科也出現同樣現象，2020年第2季庫存貨只有368億元，2022年第2季大增至914億元，今年第2季則降至610億元。

而台積電的營收結構中，PC代表的高性能運算和手機晶片，一直占有相當重要地位，PC和手機廠為降低庫存遲遲不下單新產品，輝達等公司訂購的晶片又因為先進封裝產能不足，導致台積電產能利用率持續低迷。

詹家鴻對《財訊》報導表示，「以前上下游和通路的庫存都很高，但現在的狀況是，通路的庫存很低，下游也不高，上游的Wafer Bank裡的庫存也在下降，」庫存不斷去化，但是上游製造的晶片數量卻愈來愈少，市場的悲觀氣氛讓大廠調降資本支出，並且更進一步降低未來會增加的產能。

他在演講中打出投影片指出，美國PC庫存在2021年7月時達到高峰，遠高於疫情前的平均水位；但到今年5、6月時，美國終端市場的PC庫存量，已一度低於疫情前的平均水準。

詹家鴻解釋，這個情況和兩年前正好相反，當時，市場因為晶片缺貨感到極度樂觀，各家半導體公司的市值狂飆，不斷增加資本支出擴產，卻無視於庫存持續增加，賣出產品的時間卻一再拉長。但現在庫存水位持續降低，市場卻仍處於極度悲觀的氣氛中。

《財訊》分析，另一個關鍵在於，雖然中國經濟不佳，但是科技業也快速降低產品售價，足以刺激新一波需求。