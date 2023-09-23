台積電近期利空頻傳，美國廠進度延宕、通知供應商先進設備延後交貨，拖累美股掛牌ADR連續五個交易日下跌，21日台積電ADR重挫逾2%，收在85.36美元，換算台北交易收在522元、溢價縮小至0.88%；台積電ADR從6月中旬高點已狂瀉22%，若依此跌幅推算，台積電500元大關恐危險，不少投資人等著5字頭撿便宜，專家提醒，不妨等到外資反手買進，股價回穩後再承接，才是兼顧安全和獲利的買點。

台積電美國廠遭遇挑戰，因熟練安裝設備的專業人員，量產延後到2025年，台積電欲調派500名有經驗的台灣工人赴美協助，卻引發亞利桑那州工會反彈，批評藉機引進低薪勞工，讓台積電相當頭疼。

除了美國廠進度不順，消費終端需求復甦不如預期，高盛下修台積電明年資本支出約一成，由280億美元調降至250億美元，較2023年的316億美元大減21％；此外，同步下修台積電3奈米產能利用率，2023年由40％降至36％，2024年則由71％砍至65％，2025年預期78％維持不變。

上周路透也報導，台積電對客戶需求感到不安，已通知艾司摩爾（ASML）在內主要供應商，延後高階晶片製造設備出貨。

台積電利空連環爆，21日美股掛牌ADR大跌2.21%，收在85.36美元，從6月13 日110.69高點至今，跌幅達到22%，而台北交易股價持續下探，周五（22日）收在最低522元，500元大關近在眼前，不少投資人等著5字頭撿便宜。

從籌碼面來看，外資本周狂砍台積電9萬張，賣超金額超過470億元，成為打壓神山最大兇手。

分析師表示，台積電是外資控盤工具，在外資賣壓未解除前，落下的刀子不要接，建議想進場或逢低加碼的投資人，不妨等到外資反手買進，股價回穩後再承接，才是兼顧安全和成長性的買點。